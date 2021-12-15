壹传媒被港高等法院下令清盘

香港高等法院法官今早（15日）下令壹传媒需即时清盘。

根据香港东网报道，壹传媒一方今早没有任何代表到庭。据代表政府出庭的高级政府律师林卓麟庭外透露，目前是完成有关壹传媒在香港的清盘程序，至于有关台湾苹果日报的问题，会由法庭早前委任的临时清盘人去处理。

香港财政司司长陈茂波今年9月要求将壹传媒有限公司清盘，案件今天于高院聆案官黄健棠席前提讯，在无人提出反对的情况下，下令壹传媒需即时清盘。

港府早前曾向高院原讼庭申请先委任临时清盘人，当时处理该申请的法官陈静芬表示壹传媒已经资不抵债，加上今年5月复牌前曾涉嫌误导公众投资者，不但使到其股票交投量大增，而且使其股价急升50.5%，表面证据显示尽快将壹传媒清盘是符合公众利益，故委任临时清盘人，以保存和处理壹传媒的资产。

法庭最终委任安永企业财务服务有限公司的顾智心及徐子超作为壹传媒有限公司的临时清盘人。不过，作为临时清盘人的安永企业财务服务之后辞任，高院于上月10日批准，谭竞正会计师事务所的谭竞正及文景城在同日获高等法院委任为公司之共同及各别临时清盘人，以取代原临时清盘人，直至呈请获裁定或高等法院另行颁令为止。

香港警方国家安全处在今年6月17日以违反国安法为由，拘捕了苹果日报及其母公司壹传媒五名高层。当天上午，壹传媒宣布股票暂时停止交易，其后一直没有恢复交易。