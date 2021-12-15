香港金管局送礼以安抚对隔离措施不满的银行家

香港金融管理局昨天（14日）证实，金融局高级官员曾自掏腰包送礼，以安抚对隔离措施不满的外国银行家。

据《金融时报》引述香港金融管理局发言人说，金管局高管们自掏腰包向少数被隔离的银行家送礼，以示个人关怀。

发言人并没有透露多少位银行家收到了这份礼物，也没透露这项安排持续了多长时间。不过，发言人强调，当局并没有“糖果计划”（Confectionery programme）。发言人的说法部分证实了香港《经济日报》早前的一篇报道。

香港金管局总裁余伟文周一接受香港《经济日报》采访时，首次透露了上述的安排，并承认金管局向在酒店进行隔离的银行家提供“酒和美食”。

余伟文说，理解跨国企业的难处，并特设专责团队，协助金融机构员工抵港的检疫安排，包括在隔离期间送酒、美食到检疫酒店，希望外国银行家“不会太生气”。

余伟文也说，未悉有外资机构因严格检疫措施而想撤资，一些在酒店隔离的银行家最近也给他发了感谢信。

据彭博社报道，在香港的外国商业团体曾警告，香港严格的隔离措施将危及香港作为全球金融中心的地位。10月份的调查发现，几乎一半的主要国际银行和资产管理公司正在考虑将员工或职能迁出香港。

随着奥密克戎变异株的出现，香港在过去两周内将包括日本和澳大利亚在内的数十个国家列入“高风险”名单，禁止名单内国家所有非居民进入香港。回国的居民则必须接受为期三周的隔离，并进行多种病毒检测。截至昨天，香港已通报八起奥密克戎病例，都是在隔离期间检测出。

为了留住员工，摩根大通和摩根士丹利等大型投资银行上月宣布，计划为员工报销高达5000美元（约6849新元）的酒店隔离住宿费用，以减轻返回香港的经济负担。

但并非所有银行家都经历了香港严格的隔离措施。去年11月，摩根大通董事长兼首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)则被豁免不必完成隔离。这是他两年多来首次从美国飞往香港，与监管机构和员工会面，并进行32个小时的访谈。香港当局当时说，戴蒙须尽量减少社交接触，他的行程也得到了当地官员的批准。