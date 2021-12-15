中国上月房价环比总体下降 同比涨幅回落

中国上月70个大中城市商品住宅销售价格环比延续下降态势，同比涨幅持续回落。其中一线城市新建商品住宅销售价格环比持平；二手住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.2个百分点。

根据中国国家统计局网站发布的数据显示，一线城市中，北京和上海的新建商品住宅销售价格环比分别上涨0.3%和0.2%，广州下降0.6%，深圳持平。北京、上海、广州和深圳二手住宅销售价格环比分别下降0.2%、0.1%、0.5%和0.2%。

二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均下降0.4%，降幅比上月分别扩大0.2和0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同；二手住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

据测算，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格上月同比分别上涨4.8%和5.8%，涨幅比上月分别回落0.2和0.9个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.3%和2.0%，涨幅比上月分别回落0.4和0.5个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨1.4%和0.5%，涨幅比上月分别回落0.4和0.5个百分点。

数据注明，70个大中城市房地产价格统计中，一线城市指北京、上海、广州、深圳四个城市；二线城市指天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、重庆、成都、贵阳、昆明、西安等31个城市；三线城市指唐山、秦皇岛、包头、丹东、锦州、吉林、牡丹江、无锡、徐州、扬州、温州等35个城市。