苏州也查出18家星巴克问题门店

在无锡两家星巴克门店被曝光存在食品安全问题后，中国多地市场监管部门对本地星巴克门店开展检查，苏州市也发现了18家星巴克问题门店。

据新京报报道，记者14日从苏州市市场监督管理局获悉，苏州市组织执法力量对苏州全市226家星巴克门店开展全覆盖突击检查，其中，18家门店存在进销库存及报废记录不规范、加工区域垃圾桶未加盖、已开封食材未密闭存放、个别员工操作时未佩戴口罩、仓库中食品和非食品混放等问题。对检查中发现的问题，苏州市市场监督管理局已依法处置并责令相关单位限期整改。

另据微信公众号“合肥发布”消息，14日，合肥市市场监督管理局也对该市34家星巴克门店进行了全覆盖的排查，未发现超过保质期或限用日期食材等严重违法行为。合肥市市场监督管理局表示，下一步，将加大对餐饮服务连锁经营企业的监管力度，创新监管手段，强化对违法行为的联合惩戒，督促餐饮服务单位依法依规经营。

上海、银川、济南、常州等地的市场监管部门也对当地星巴克门店开展排查。

微信公众号“无锡市场监管”13日晚发布公告称，市、区两级市场监管部门对涉事的星巴克震泽路店、昌兴大厦店进行了重点检查，初步核实相关企业有更改食品原料内控期限标识、使用超过内控期限原料的行为，已责成两家涉事门店停业整改。随后，“星巴克使用过期食材”成为微博热搜话题，向来被中国消费者昵称为“星爸爸”的星巴克变成千夫所指的对象。