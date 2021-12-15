国台办：台商在新疆厂房被拆情况与事实不符

对于有台商声称在中国大陆新疆的厂房被当地政府无预警拆除，中国大陆国台办今天（15日）回应称情况与事实不符。

台湾媒体早前报道，台湾副总统赖清德本月5日到金门宣讲公投时遇到金门籍王姓台商当面陈情，称在大陆新疆开设的厂房被无预警拆除。

据央视新闻报道，国台办发言人马晓光今天在例行新闻发布会上说，大陆历来高度重视依法依规保护广大台胞台企的合法权益。经核实，王金泉所说情况与事实不符。

他解释说，与事实不符的三点包括，一是1998年3月，大陆居民尚晓梅在新疆克拉玛依的申请用地未按协议用作种植、养殖，而是违规用于出租、施工驻地经营等，存在严重安全和消防隐患。二是未办理合法土地审批手续。三是2018年9月，尚晓梅与台湾居民王金泉登记结婚后，继续违规使用该土地。主管部门为消除安全和消防隐患，在多次与尚沟通未果后，依法依规拆除违规建筑。

马晓光说，希望当事人积极配合当地政府依法依规妥善处理好后续各项事宜，共同维护各当事方的合法权益。

台湾《联合报》此前报道，本月5日向赖清德当面陈情的金门籍王姓台商自述，他在新疆从事环保科技业，大陆国台办和地方政府单位都非常欢迎，让他取得厂房土地50年使用权，但上月被新疆政府以违法为由拆除，使用不到10年。

他还说，因为金门小三通暂停，他回到金门后再也没回去新疆，听到厂房被拆除只能干着急，若走大三通可能要隔离一个月，无法回去新疆处理，只好向政府陈情请求协助。

台湾陆委会随后回应称，会通过两岸协议窗口，尽最大努力协助台商。