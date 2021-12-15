国台办批民进党对“四项公投”政治操弄

针对台湾即将举行的“四项公投”，大陆国台办发言人马晓光今天指出，民进党为一己私利，又在使出惯用的伎俩对“四项公投”进行政治操弄。一方面与美、日等亲台政客勾连恐吓台湾民众，另一方面又故意“碰瓷”大陆，他呼吁台湾同胞要擦亮眼睛。

根据央视新闻报道，针对台湾即将举办“四项公投”，民进党及蔡英文等人声称，若进口美猪不通过，台湾经济将回到过去被锁在中国大陆的困境，并称“四个不同意，就是不同意中国并吞台湾”，马晓光指出，这帮政客又在偷换概念，含有莱克多巴胺的莱猪不等于全部美猪，前者对人体有害，大陆都不进口，台湾为什么要进口？

针对“吞并”一说，马晓光指出，台湾本来就是中国的一部分，何来“并吞”之说？马晓光指责民进党移花接木，是在羞辱台湾民众的智商，何其无耻！

马晓光说，近来，民进党为一己私利，又在使出惯用的伎俩对“四项公投”进行政治操弄。他们一方面与美、日等亲台政客勾连恐吓台湾民众，另一方面又故意“碰瓷”大陆，借此制造“反中”民粹，掩盖其伤害台湾民众利益、甘愿被外国势力予取予求的本质。他呼吁台湾同胞要擦亮眼睛，不要被这种政治操弄所蒙蔽。

台湾本月18日举行的四项公投案包括：反莱猪进口、珍爱藻礁、公投绑大选，以及重启核四。民进党打出“四个不同意，台湾更有力”口号，指反莱猪就是反美猪，认为主导反莱猪公投的国民党“反美”，“要让大陆高兴”，“阻碍台湾发展”。