大陆国台办十问台湾“民主”：这算什么民主？

针对台湾行政院政务委员唐凤出席美国主办的“民主峰会”，中国大陆国台办发言人今天（15日）用十个反问句反问民进党政府“这算什么民主？”他还说，民进党当局派人参会本身就是天大的笑话，再次暴露其假“民主”真谋“独”的本质，不过是给美国拼凑的所谓“民主峰会”平添几分笑料。

据央视新闻报道，大陆国台办发言人马晓光在例行新闻发布会上对民进党政府提出的“民主十问”分别为：

一、民进党当局出于一党之私，在岛内打压异己，操弄族群对立，分化台湾社会，这算什么民主？

二、在选举时花言巧语、开空头支票，选完之后就将对岛内民众的承诺抛之脑后，这算什么民主？

三、大搞权钱交易，黑金政治，收取非法献金，进行非法关说，谋求个人与政党私利，这算什么民主？

四、钳制舆论，制造“寒蝉效应”，不顾众怒关闭中天频道，这算什么民主？

五、滥用行政和司法资源，大搞“绿色恐怖”，打压主张两岸交流和支持统一的政党、团体与人士，剥夺台湾民众开展两岸交流合作的正当权益，这算什么民主？

六、为勾结、贴靠境外反华势力谋“独”，不惜损害台湾同胞利益，甚至以岛内民众健康福祉为代价，“尽台湾之物力，结外国之欢心”，这算什么民主？

七、不顾台湾企业利益和台湾经济前途，不惜在产业链供应链问题上向外部反华势力输诚，损害企业利益，这算什么民主？

八、像戈培尔一样把谎言当真理，不断散布攻击抹黑大陆的假消息操弄民粹，自编自导“认知战”闹剧，煽动两岸对立对抗，这算什么民主？

九、渲染所谓大陆“军事威胁”，拿着百姓的血汗钱向外国主子求购军火，不惜将台湾民众绑上“台独”战车推向灾难，这算什么民主？

十、明里暗里插手香港事务无所不用其极，兜售所谓“援港计划”摆出“民主卫士”的架势，连岛内媒体都称民进党当局是在吃香港的“人血馒头”来换选票，这算什么民主？

美国总统拜登主持的首届“民主峰会”本月9日、10日举行线上会议，台湾也在受邀之列，由驻美代表萧美琴和唐凤代表与会。

中国大陆在民主峰会召开前夕已接连出击抢夺话语权，本月4日发布《中国的民主》白皮书，5日又推出《美国民主情况》报告，抨击美国民主制度背离民主内核与初衷，并将自身标准强加于人，以“民主改造”为由，干涉他国内政等。