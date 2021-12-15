中国统计局谈“三重压力”：长期向好的基本面没有变

中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖今天回应有关经济下行压力的提问时说，从增长看，前三季度国内生产总值两年平均增速分别为5%、5.5%和4.9%，三季度经济增速回落比较明显，也反映出经济存在下行压力，但也要看到，中国经济长期向好的基本面没有变，韧性强的特点也比较突出。下阶段，持续做好宏观政策的跨周期和逆周期调节有机结合，保持经济稳定发展仍有较好基础。

根据澎湃新闻报道，付凌晖在国务院新闻办举行的11月国民经济运行情况新闻发布会上表示，中央经济工作会议作出了中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的判断，这是在国际形势复杂严峻、全球疫情蔓延、产业链供应链循环不畅、大宗商品价格上涨，以及国内阶段性结构性问题突出，经济出现新的下行压力的背景下提出来的。从统计数据来看，也清晰地反映了这三重压力和经济的下行压力。

从需求看，社会消费品零售总额同比增速由年初的两位数增长回落到个位数，两年平均增速也由3月份的增长6.3%回落至8月份的增长1.5%，这两个月虽有所改善，但仍处于较低水平。投资同比增速也同样是由年初的两位数增长回落至个位数增长，两年平均增速也整体上出现回落态势，反映了需求收缩的变化。

从供给看，国际大宗商品价格上涨，国内部分能源和金属供给偏紧，汽车等部分行业缺芯问题影响明显，工业生产者出厂价格涨幅连续扩大。PPI涨幅从1月的上涨0.3%扩大至10月的13.5%，这个月虽然涨幅有所回落，但还处于较高水平。汽车产量也出现连续同比下降，反映出供给冲击的影响。

从预期看，制造业采购经理指数（PMI）自4月份以来连续回落，9月份和10月份跌至收缩区间，其中小型企业制造业PMI连续7个月处于收缩区间。服务业商务活动指数受疫情影响波动比较大，但从总体上看也呈现回落态势。11月份，服务业商务活动指数为51.1%，比上月下降0.5个百分点。其中，住宿、餐饮等行业商务活动指数均回落至收缩区间，主要是受疫情散发的影响。这些都反映出预期转弱的情况。

不过，付凌晖表示，从未来看，尽管存在这三重压力，但也要看到，中国经济长期向好的基本面没有变，韧性强的特点也比较突出。下阶段，持续做好宏观政策的跨周期和逆周期调节有机结合，保持经济稳定发展仍有较好基础。

新华社上周五发布消息，中共中央经济工作会议研判，中国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力；外部环境“更趋复杂严峻和不确定”。但会议同时强调，中国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。