国台办吁大陆网民掌握政策尺度：反台独不反台湾

大陆国台办发言人马晓光今天回答有关新媒体在促进两岸文化交流时所扮演的角色时，高度肯定两岸新媒体在两岸交流合作中发挥的桥梁和纽带作用。马晓光特别提出，希望大陆网民能提高警惕，掌握政策尺度，绝不上当，绝不被民进党当局和绿营王军带乱节奏，要做到反“台独”不反台湾。

根据海外网报道，马晓光在国台办例行新闻发布会上回答相关问题时说，新媒体有助于两岸信息传播，特别是在民进党对大陆媒体信息入台严密封锁的情况下，互联网、新媒体为两岸同胞相互了解，提供了新的平台和渠道。近段时间以来，有不少大陆优秀的影视剧、综艺节目、纪录片都在台湾热播，有的还受到热捧。这里面互联网功不可没。

马晓光说，在科技改变人们交往方式的情况下，特别是在当前疫情防控形势下，互联网为两岸同胞通过线上线下相结合的方式继续开展交流，提供了方便路径。 他说，科学技术是中性的，它的好与坏取决于掌握技术的人。这些年来，民进党在岛内无所不用其极加强对网络和新媒体的控制，豢养各式各样的网军来攻击、诬蔑、造谣、抹黑大陆，挑拨离间，破坏两岸关系。岛内已经揭露出来的大量案例，都充分说明了这一点。

马晓光提出，作为大陆网民，希望大家能提高警惕，掌握政策尺度，绝不上当，绝不被民进党当局和绿营王军带乱节奏。在坚决回击煽动两岸同胞仇视对立，鼓吹“台独”的同时，更要注意团结，争取广大台湾同胞，要做到反“台独”不反台湾。

马晓光也希望台湾网民能冲破民进党和外部势力相勾连的屏障，不要怕打压，不要怕删号，勇敢地发出拥护两岸关系和平发展的理性声音来，不要让台湾的互联网变成民进党豢养的“1450”、“塔绿班”等等“螭鬽魍魉”横行的“修罗场”。

台湾艺人小S和张钧甯此前分别因“国手”事件和论文事件被一些大陆网民称为“台独”并被攻击。国台办旗下新闻网站中国台湾网8月发文称，小S是民进党政府两岸阴谋受害者，大陆网民要清醒、理性，别让台独分子提供继续操作、抹黑以及制造敌意的弹药。

国台办发言人朱凤莲9月回应上述风波时也说，针对台湾艺人的网络炒作，高度怀疑是台湾某些政治势力蓄意制造事端，呼吁两岸同胞高度警惕、擦亮眼睛、精准辨识，不要上当。