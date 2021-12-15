港民研：港民自称“中国人”比例创三年半新高

香港最新民调显示，有38.6%受访者自称“香港人”，创2017年6月以来新低；另有17.8%受访者自称“中国人”，创2018年6月以来新高。

据《星岛日报》报道，香港民意研究所昨天（14日）发表的最新民意调查显示，受访者对“香港人”身份的认同持续排行第一，之后依序为“亚洲人”、“世界公民”、“中华民族一分子”、“中国人”和“中华人民共和国国民”。

当中，“香港人”的身份认同感和重要性评分分别为7.94、7.64，较半年前跌 0.3 分，综合两个评分指数后计算出的“认同指数”，以100 分代表绝对投入计，为75.9分，与半年前相比跌了0.3分，创2017年6月以来新低，其余数字均无明显变化。

在另一调查身份认同的方法中，受访者需在“香港人”、“中国人”、“香港的中国人”及“中国的香港人”四个选项中选择其一。调查结果显示，有38.6% 受访者称自己是“香港人”、31% 自称为“中国的香港人”；自称为“中国人”和“香港的中国人”的受访者分别有 17.8% 及 11% 。

民研于11月29日至本周一（13日）以随机抽样电话访问1001人，当中500人以固网电话受访、 501人以手机受访，实效回应比率为 44.9%，比半年前低约10%。