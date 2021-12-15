路透：台积电高层担忧供电问题 珍爱藻礁公投成焦点

路透社引述不具名台积电高层称，半导体产业尤其忧心台湾在土地、水及电力的限制，尤其是供电稳定的问题。

路透社前天（13日）报道称，台湾12月18日将就迁移一座新的天然气接收站举行公投（珍爱藻礁公投），该天然气接收站被视为芯片制造强权台湾确保能源供应的关键，能促进台湾在2025年前达成天然气发电占总发电量一半的目标，同时有助于供应台积电等台湾半导体所需用电量。不过，珍爱藻礁公投仍面临环保主义者及反对党国民党的攻击。

报道并提到，台积电担心被卷入台湾两极化的政治，因此一直以来选择置身在公投辩论之外。不过有不具名台积电高层向路透社透露，电力是最受到半导体产业关注的问题。台湾半导体产业协会和台积电都拒绝对公投发表评论。

研究机构伯恩斯坦半导体分析师Mark Li说，台积电多年来与政府合作，以确保在扩厂时，台湾供电能够增加，不会出现造成生产问题的长期停电现象。根据该研究机构的数据显示，台积电2019年用电量占台湾总电量的5%。

部分民调显示，珍爱藻礁公投案有合理可能性会通过，并导致三接案启用延宕数年；对政府而言，一旦公投通过，未来将会面临停电的风险，例如五月乾旱和热浪天气造成大范围停电，还包括脱离燃煤发电污染和核电、向绿能和再生能源转型的环境政策也将面临危险。

国民党把四项公投案形容为对执政民进党政府的不信任投票，期待明年地方选举能再东山再起。反对四项公投案的蔡英文总统日前造访大潭藻礁时说，台湾有世界级的高阶制造产业，为了“国家安全”、经济发展，可靠稳定的供电是必须的。

为了缓解台湾电力不足的问题，台湾经济部2014年决定在桃园观塘工业区的大潭藻礁海岸，兴建天然气第三接收站（简称三接），工程交由其属下的中油公司负责。此举引起环保团体抗议，双方经过多次沟通仍谈不拢，各执一词。

台湾政府坚持尽快在桃园大潭藻礁区兴建三接，以确保稳定供电。台湾经济部部长王美花强调，若三接迁移，台湾每年就得多烧500万吨的燃煤来填补发电需求，加剧空气污染问题。