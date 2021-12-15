世茂股债续跌 此前据报与多家信托商议展期

中国房企世茂集团据报道正与多家信托商议相关产品的展期事宜，拖累公司港股和美元债再度下跌。

据彭博社报道，世茂集团股价周三早盘继续下跌，美元债延续调整，2022年到期、票息4.75%的美元债每1美元面值买价下跌6.5美分，报57.4美分，续创历史新低。人民币债券涨跌互见，世茂股份发行的“19世茂G1”昨日跌至上市以来最低后，周三早盘小幅反弹；“19世茂01”跌24%至38元，触发盘中临时停牌。

《21世纪经济报道》援引消息人士称，世茂集团及旗下子公司在国通信托的募资规模共计30亿元人民币（约6.45亿新元）左右，世茂集团正与国通信托商议相关产品的展期事宜。另据财联社报道，世茂集团邀请民生信托周三到上海世茂总部商谈展期事宜。

世茂股份周一公告，拟16.5亿元出售物业管理业务给世茂服务控股，然而该关联交易未阻债券继续下跌，控股股东世茂集团港股创上市以来最大跌幅，集团境外美元债也创纪录跌幅。

这则关联交易却引发了监管部门的关注，上交所周二在问询函中要求世茂股份说明将物业管理业务出售给关联方的交易必要性，是否涉及通过转移优质资产向关联方输送利益；要求说明16.54亿元人民币交易对价的公允性，并请公司自查是否存在应披露未披露的事项，审慎评估相关债务对上市公司的影响。

世茂股份在周二晚间发表声明称，公司各项生产经营活动正常，经营活动未发生重大不利变化，未发生影响公司偿债能力和债券还本付息的不利事项。