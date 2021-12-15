陆委会回应壹传媒清盘：若黑手伸入台湾将依法因应

针对香港高等法院今早下令壹传媒即时清盘，旗下台湾苹果日报将由香港法庭委任的临时清盘人处理，台湾陆委会强调，如果相关方面借机将侵犯自由人权的黑手伸入台湾，相关机关将依法采取必要的因应作为。

根据《自由时报》报道，陆委会说，香港国安法实施以来，相关方面大举引用该法拘捕香港民主、社会人士，并持续侵害港人在新闻、言论、出版等各领域的自由权利，此种罔顾人民权利之作为，不仅已引起国际社会严重关切，更不见容于国内外民意。

陆委会指出，对于近期外界及民间团体提出香港相关方面以香港国安法冻结香港壹传媒资产并强制清算，除伤害原有股东权益，恐使台湾苹果日报员工个资、新闻资料库等遭不当利用，还致台籍员工及相关人士可能面临追诉风险，及相关个资与隐私恐受侵犯之担忧。

陆委会强调，人身自由、言论自由、个人隐私保护等，都是宪法保障之人民基本权利，特别是个人资料之保护，凡新闻媒体事业基于报导之特定目的而搜集的个人资料，其相关处理及利用均须严格遵守法律限制，以防止个人资料泄露或遭不法滥用。倘若搜集的特定目的消失，亦应依法删除、停止处理或利用该项资料。

陆委会还提到，政府正持续密切关注壹传媒清算事件发展，并预先保障台湾人个人资料与隐私，如果相关方面借机将侵犯自由人权的黑手伸入台湾，相关机关将依法采取必要的因应作为，以保障民众权益及公共利益。