中国统计局：劳动力资源仍然丰富

中国国家统计局新闻发言人付凌晖说，中国劳动力在总量和素质上都有巨大有利条件，未来发展具有很好保障。

据中新社报道，统计局发布的《中国统计年鉴2021》显示，2020年中国人口净增数字较往年偏低，对此，担任国民经济综合统计司司长的付凌晖在国新办今天举行的发布会上回应称，劳动力是经济发展重要的要素投入，近年来中国人口形势出现一些新变化，劳动力资源有几个特点：

第一，劳动力资源仍然比较丰富。根据第七次全国人口普查数据，2020年，中国16-59岁劳动年龄人口为8.8亿人，规模仍较大。每年出生人口1000多万，人口总量规模也比较大。

第二，劳动力整体素质在提高。知识素质、文化素质和身体素质都在改善。2020年，中国16-59岁劳动年龄人口平均受教育年限为10.75年，比上次普查结果明显提高。大专及以上受教育程度人口占比达23.61%。2019年，中国人均预期寿命达到77.3岁，比2010年提高了2.47岁。

第三，少儿人口比重也在提升。第七次全国人口普查数据显示，中国0-14岁少儿人口比重比2010年上升了1.35个百分点。目前三孩生育政策以及配套措施也有利于人口年龄结构改善，促进人口长期均衡发展。

“从这些情况来看，中国劳动力无论是在总量上还是劳动力素质上，都有巨大有利条件。”付凌晖同时指出，中国过去依靠大量低成本劳动力投入促进经济增长，从未来看，更多要转向提高技术，通过技术进步促进经济增长。随着人口素质提高，特别是具有高素质劳动力供给增加，中国未来发展仍具有很好的保障。

