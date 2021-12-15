邓炳强：部署快速应对部队 严防孤狼式恐袭

香港立法会换届选举将于本周日（19日）举行，香港保安局局长邓炳强说，这次主要目标是确保选举在安全、和平及不受干预下进行，并强调当局将部署快速应变部队，严防孤狼式恐袭。

据《星岛日报》报道，邓炳强在电台电视节目上说，这次选举的风险包括本土恐怖主义、孤狼式恐袭，也会留意阻止选民进入票站等干预行为。他强调，当局会留意网上情报，果断及严谨执法，选举当日会部署警察快速应变部队，同时会在一些策略地点搜查可疑人士。

他还强调，不论是软对抗或硬对抗，当局的执法界线只有一条，只要有呼吁不投票、围堵票站等，即属违法。他说，留意到网上有包括不在香港等的人士，呼吁市民当日不投票或投白票。他重申，这是违反《选举（舞弊及非法行為）条例》，如果涉及恐吓成份，又或者连同外国势力叫人不投票，更有机会违反国安法，并提醒市民切勿参与。

邓炳强提到，《香港国安法》实施一年多效果明显，社会恢复平静，当局就国安法及相关罪行拘捕约150人，检控约100人，包括鼓励煽动掟砖、掟汽油弹等暴力行为的人士，也激活了一些过往少用的法例，包括刑事罪行条例第九及第十条的煽动意图罪。他又指会争取在不同场合向市民解释国安法。

邓炳强又提及网络安全法，指相关立法工作牵涉的范围很大，例如试图入侵一些公共事业的系统，透过影响市民生活来威胁国家安全或向机构勒索，未来都会立法规管。

《星岛日报》曾报道，有香港网民近日在网络上表示选举日是“火魔日”，怀疑暗示会策动纵火等不法活动，亦有人留言称会在投票日乘坐免费交通工具，从早到晚吃喝玩乐，怀疑间接呼吁其他人抵制选举。