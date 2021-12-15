中国统计局：城市人口流出 房企债务风险上升

中国国家统计局新闻发言人付凌晖今天（15日）说，今年以来受部分城市人口流出、经济发展困难等多重因素影响，房地产市场下行压力有所增加，一些前期依靠高负债盲目扩张的房地产企业债务风险上升。

中国国务院新闻办公室今天召开11月国民经济运行情况记者会。根据国新办官网文字实录，付凌晖在会上发表上述言论。

不过他称，尽管存在上述问题，房地产行业稳定发展仍然具备较多有利条件，比如经过市场调整，市场参与者更加理性，房地产长效机制也在逐步完善。

他说，今年以来，各地坚持购租并举、因城施策，促进房地产市场健康发展，成效逐步显现，部分城市房地产价格较快上涨的势头得到了抑制。从全国来看，房地产市场总体稳定，商品房销售和投资保持增长，增势有所减缓。

统计局稍早公布，1至11月全国房地产开发投资同比增长6.0%，增速低于1至10月的7.2%，为去年9月以来最低，两年平均增长6.4%；1至11月房屋新开工面积同比下降9.1%，较1至10月降幅进一步扩大。1至11月房地产开发企业到位资金同比增长7.2%，增幅创一年新低。

付凌晖说，下阶段，还是要按照中央要求，坚持“房住不炒”的定位，坚持购租并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求，因城施策，促进房地产业良性循环和健康发展。

路透社分析称，上周结束的中央经济工作会议重新明确这一主基调，并提出要加强预期引导，探索“新的发展模式”，同时要求正确认识和把握防范化解重大风险，压实“企业自救主体责任”，透露出对恒大等类似风险事件的监管处置思路。

今年9月以来，以中国恒大、佳兆业等为代表的房企债务暴雷事件频繁发生，重挫投资者信心，市场普遍预期2022年房价将进一步下滑。路透本月初的调查显示，2022上半年料同比下降1%，政策无明显放松下房企风险或进一步增大。