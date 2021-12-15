台综院预估台湾明年经济增长率可达4.05％

台湾综合研究院今天（15日）发布经济预测，上修2021年经济增长率预测值至6.07％，且认为明年成长动能延续，2022年经济增长率也可达4.05％的水准。

据台湾中央社报道，台综院说，2021年全球经济走向复苏，外部需求增加使得台湾外需表现亮眼，尽管内需方面经历超过两个月的三级警戒，企业生产与投资信心未受影响，仍加速产业供应链移转，使得民间投资大幅提升。

由于台湾经济表现优于预期，台综院上修2021年经济增长率预估值至6.07％，远高于7月的预测值5.12％。

展望2022年，台综院分析，全球逐渐适应与病毒共存的生活，经济活动将持续复苏，台湾不论出口前景或是厂商投资的成长动能均可望延续，因此正面看待明年景气表现。

台综院还提到，内需方面，政府替军公教加薪以及民间企业响应，对整体消费成长有帮助，预计2022年实质民间消费增长率达5.30％，明显回温。

虽然景气乐观可期，台综院提醒，疫情控制、供电稳定、美中关系新局势、主要台湾货币与财政政策外溢效果，以及区域自由贸易等议题，仍将影响台湾经济后续表现。

此外，台综院强调，对外正值产业供应链重组的关键时刻，对内则是台湾经济结构转型的关键期，台湾充满机会、也存在挑战，需要各界共同努力。