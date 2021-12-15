北京首例比特币合同案一审宣判合同无效

中国北京市朝阳区人民法院今天（15日）上午审理并宣判一起比特币“挖矿”服务合同纠纷，法院一审认定合同无效。据悉，这是北京法院首例认定比特币“挖矿”合同无效案。

据新华社报道，这起因比特币“挖矿”迟迟未见收益而引发的服务合同纠纷，法院一审认定合同无效，并驳回原告要求支付巨额比特币收益的诉讼请求。

据报道，2019年5月，丰复久信公司与中研智创公司签订《计算机设备采购合同》《服务合同书》《云数据服务器托管及数据增值服务协议》，约定丰复久信公司委托中研智创公司采购、管理微型存储空间服务器（“矿机”）、提供比特币“挖矿”的数据增值服务并支付增值服务收益，丰复久信公司向中研智创公司支付管理费用。

合同签订后，丰复久信公司向中研智创公司支付1000万元人民币（约214万新元），中研智创公司购买了“矿机”，并与第三方公司签订委托合同，“矿机”在四川省木里藏族自治县水洛乡、沙湾乡的“矿场”运行。

合同履行期间，中研智创公司向丰复久信公司支付18.3463个比特币作为数据增值收益，此后未再支付任何收益。丰复久信公司多次催要无果，诉至法院，请求法院判令中研智创公司交付278.1654976个比特币，同时赔偿服务到期后占用微型存储空间服务器的损失。

法院经审理认为，本案所涉交易实为通过专用“矿机”计算生产虚拟货币的“挖矿”活动。丰复久信公司和中研智创公司在明知“挖矿”及比特币交易存在风险，且相关部门明确禁止比特币相关交易的情况下，仍签订代为“挖矿”协议，此协议应属无效。最终，法院认定双方合同无效，判决驳回丰复久信公司的全部诉讼请求。