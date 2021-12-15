危地马拉总统称拒大陆疫苗诱惑 台外交部：感谢敬佩

中美洲国家尼加拉瓜外交转向，外界关注台湾与其他友邦情况。危地马拉（台译瓜地马拉）总统贾马太近日接受英国媒体访问时说，台湾是危地马拉唯一真正盟友，坚拒中国大陆用疫苗诱使断交。台湾外交部回应，对于贾马太总统坚定支持台危邦谊，捍拒大陆利诱，表达诚挚感谢与敬佩之意。

贾马太接受英国《金融时报》专访时透露，北京曾试图透过提供冠病疫苗等手段，诱使危地马拉外交转向；他说：“中国对我们施压了很多压力，他们愿意给我们很多，也提供了冠病疫苗，但我们没接受”。

贾马太说，危地马拉忠于台湾是“原则问题”，台湾是危地马拉“唯一真正盟友”，在疫情期间，危地马拉收到的第一批援赠防护衣和呼吸防护具等稀缺防疫物资都是从台湾送来的。

根据《自由时报》报道，台湾外交部对贾马太表达诚挚感谢与敬佩之意，并批评中国大陆，打压台湾国际空间一向不择手段，无所不用其极，举凡夸大不实的承诺，或者利用疫苗的人道需求，迫使友邦外交转向，拙劣行径，令人不耻。

外交部还说，台湾是值得信赖的合作伙伴，台湾政府将持续以踏实的作法，与友邦政府推动福国利民的合作计划，积极巩固与危国及其他友邦的邦谊。

在尼加拉瓜上周四决定与台湾断交后，台湾只剩下14个邦交国中有六个位于中美洲和加勒比海地区。其中，不久前的洪都拉斯总统大选胜出的卡斯特罗（Xiomara Castro）曾在选前说，愿意让洪都拉斯与北京建交，引来外界格外关注。

不过，卡斯特罗的竞选搭档在选后称，新政府没有计划与北京建交，并将洪都拉斯与美国之间的关系视为优先关注的事项。