中国外交部批英国发表“香港问题半年报告”

中国外交部发言人赵立坚今天（15日）就英国发表“香港问题半年报告”回应称，英国出于意识形态偏见，对中国进行攻击抹黑，对香港事务指手画脚。中方对此强烈不满，坚决反对。

据澎湃新闻报道，赵立坚在例行记者会上强调，《香港国安法》实施一年多来，香港实现由乱转治，香港居民和外国在港公民享有的各项合法权利和自由，得到更好保障。

赵立坚称，香港法律依据应是中国宪法和香港基本法，而非中英联合声明，英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。英国试图通过曲解中英联合声明，无理干涉中国香港事务，严重违背相互尊重主权和领土完整、不干涉内政等国际法原则和国际关系基本准则。

他直言，在人权问题上，英国绝不是什么优等生，更没有资格当教师爷。在数百年殖民历史中，英国在世界各地犯下了无数滔天罪行。英国国内针对少数族裔的系统性歧视、暴力挑衅和仇恨犯罪有增无减。英方在动輒指责他国之前，应先好好地反省并纠正自身的问题。

关于今年有一些港民根据“新签证计划”申请赴英的问题，赵立坚说，中方已经多次阐明立场，英方无视中方严正立场，公然违背国际承诺，试图将大批港人变成“二等英国公民”，并从中渔利。英方反复炒作、搞政治操弄是伪善的，也注定是徒劳的。中方不承认英国国民海外护照作为有效旅行证件和身份证明，要求英方立即纠正错误，否则只会搬起石头砸自己的脚。

英国政府于本月14日发表《香港问题半年报告》，描述香港今年上半年的情况。英国外交部长特拉斯在报告中称，香港的自由受到侵蚀是对自由和民主的侮辱，并称《香港国安法》出台仅一年多，北京与香港当局就利用有关法例及机构，打击香港的所有反对派、新闻自由和公民社会。