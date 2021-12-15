国际奥委会：多数国家不会加入对北京冬奥会的外交抵制

国际奥委会主席巴赫说，参加2022年北京冬奥会的90个国家的大多数政府没有选择加入对北京冬奥会实施外交抵制的行列。

据路透社报道，巴赫周二（14日）告诉德国广播公司ZDF说，有些国家如美国、英国、澳大利亚对北京冬奥采取外交抵制，不过他续称，其他几个国家，不仅是几个，“如果我们说将有90个国家奥林匹克委员会（NOC）出席北京冬奥，很可能有70多个甚至80多个国家都没有做出这样的声明”。

不过巴赫认为，这些国家都有一个共同点，那就是他们支持他们的奥运队伍，让他们的运动员能够实现他们的奥运梦想。

他还说，这些年发生的政治事件不属于国际奥委会的影响范围，并称，不能责怪国际奥委会，还让其对一、两代政治家没有成功的事情负责。

巴赫强调，国际奥委会对奥运会负有责任，但认为奥运会能改变一个国家的政治体制，这是被夸大的。

美国、英国和澳大利亚等国家最近因中国的人权记录宣布对2月4日至20日的北京奥运会实施外交抵制。中国将这一立场视为 "政治姿态"。

在欧盟，法国等国家一直在寻求欧盟的共同回应，但是否加入外交抵制行动，欧盟内部仍存在分歧，担心中国的报复行为会损害贸易。

人权团体长期以来一直批评国际奥委会第二次将举办奥运会的机会授予中国，因为他们认为，2008年北京夏季奥运会后的中国内部人权状况没有得到改善。上周，西藏学生在洛桑的国际奥委会瑞士总部外将自己锁在奥运五环上，呼吁国际社会抵制奥运会。