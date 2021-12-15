中国网信办发文促平台依法处置违规“头部账号”

中国国家网络信息办公室今天（15日）发文敦促网站平台依法处置违规“头部账号”。

据中国网信办下属的中国网信网报道，文章称，今年以来一些粉丝量大、关注度高的网站平台“头部账号”出现法纪意识淡薄，滥用网上影响力，传播错误导向内容等突出问题。网信办将同相关部门，指导各地网信办，要求网站平台履行主体责任，对违规“头部账号”依法予以惩处。

文章称，网信办于10月开展“清朗·互联网用户账号运营乱象专项整治行动”，针对网络名人账号虚假粉丝、“转世”账号等突出问题，持续加大整治力度。今年以来，有关网站平台对约20000个“头部账号”予以关闭、暂停更新。

依法关闭、暂停更新的“头部账号”中，有的侮辱英雄烈士，伤害民族感情，如“罗昌平”“YvonnAlmond”等；有的肆意造谣传谣，干扰网络传播秩序，如“George-瓜瓜”“孟婆在修行”等；有的传播软色情信息，毒害青少年身心健康，如“奇葩影录”“高清私密大片”等；有的恶意低俗营销，污染社会风气，如“云南达摩”“风小逸”等；有的存在偷逃税款等违法行为，如网络主播“雪梨Cherie”“林珊珊_Sunny”等。这些“头部账号”违法违规言行产生不良负面影响，引发广大网民强烈愤慨谴责。

文章强调，互联网不是法外之地。网络大V、个人大号等“头部账号”不仅是个人社交工具，还具有媒体属性和社会动员功能，更应带头遵守法律法规，积极履行社会责任、传播优秀网络文化，发挥示范带动作用，为青少年树立正面典范。

文章最后称，国家网信办将持续深入开展违法违规“头部账号”整治工作，引导“头部账号”积极发挥正面作用，与社会各方共同努力，营造清朗健康的网络空间。