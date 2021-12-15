港大研究发现奥密克戎致病程度或较弱

香港大学李嘉诚医学院团队发现，冠病病毒奥密克戎变异株相较于德尔塔变异株及原始病毒株于人类支气管组织的感染和复制多近70倍，这解释了其传播能力较快，但于肺部组织的感染远比原始病毒株低，这可能是疾病严重程度较低的指标。

据香港《头条日报》报道，港大医学院团队以人体呼吸道的外植体培养物应用于病毒研究，这项技术透过使用肺部治疗中切除及一般会被丢弃的肺部组织来研究呼吸道病毒性疾病。研究团队成功分离出奥密克戎变种病毒株，并与德尔塔及原始病毒株于人类呼吸道组织进行感染比较。

团队发现，新变异株奥密克戎比德尔塔及原始病毒株于人类支气管组织的复制更快，于感染24小时后，新变异株奥密克戎的病毒量比德尔塔及原始病毒株多近70倍。相反，奥密克戎变异株比原始病毒株于肺部组织的复制能力则低近10倍，这表示致病程度可能较弱。有关研究成果现正于医学期刊接受同行评审。

不过，港大医学院公共卫生学院副教授陈志伟表示，需要注意的是，病症严重程度不只取决于病毒的复制能力，还取决于人体对感染的免疫反应，这可能导致失控的炎症反应（又称为细胞因子风暴）。

他续称，即使奥密克戎变异株本身的致病性可能较低，但其极高的传播能力或可引致更多重症及死亡。因此，参照港大医学院团队最近的研究指出奥密克戎有能力逃避疫苗或曾经感染新冠病毒者所产生的免疫力，奥密克戎变异株的整体威胁可能非常显著。

研究由港大医学院公共卫生学院副教授、科技园免疫与感染研究中心首席研究员陈志伟领导的团队进行。成员包括公共卫生学院助理教授许珮茵、谭华正基金教授（医疗科学）兼病毒学讲座教授裴伟士、潘烈文及病理学系临床教授黎国思。