消息：中国政府正深入评估恒大资产债务情况

路透社引述知情人士称，中国政府正对恒大的资产和债务情况进行更深入评估，以了解企业在不诉诸抛售业务情况下的还债能力，然后再考虑国资救助的必要性和具体行动方案的可行性。

据路透社报道，其中一位了解情况的消息人士称，从目前了解到的情况来看，恒大自身的资金匮乏情况比此前外界认为的更为复杂，要对其进行更深入明晰的资产剖析，包括可变现资产、是否存在隐匿资产等。目前并不急于推出任何处置方案。

另一位知情人士也称，目前最关键的是了解恒大“真实的资产情况”。未来即使由地方国资出手也可能只是“部分出手”。恒大的可流动资金严重匮乏，以往的国资重组方式不一定适合现在的恒大。

该人士进一步表示，方案还没最终确定，但非常明确的是，绝不允许有可履行债务的能力却不作为的行为。至于具体落实什么样的措施，“现在还不好说”。

虽然恒大的债务相对清晰，但需要更多时间来全面追溯其资产状况。目前来看，恒大可能剥离的业务，涉及物业管理部门及电动汽车制造部门。而作为房地产开发商的创始人，恒大主席许家印的个人财富规模也尚未清晰，此前他曾将5亿股恒大股份抵押，并通过出售包括艺术品、书法和三套高端住宅在内的奢侈品资产来变现资金。

路透暂未联络到广东省政府给予置评；恒大暂未评论。

广东省政府此前向恒大派出工作组，其后有国资企业参与的恒大集团风险化解委员会成立，外界普遍认为恒大将展开国资重组。不过，第三位消息人士称，目前重组只是其中一种可能，并且重组计划有多种形式还在制定调整中。

中国上周召开的中国中央经济工作会议要求，正确认识和把握防范化解重大风险，压实“企业自救主体责任”，透露出对恒大等类似风险事件的监管处置思路。

路透此前引述消息人士表示，地方政府已被要求帮助安排所在省份的国有企业参与恒大重组和资产出售。各地政府根据当地项目的不同情况和条件，通过地方国资介入进行重组、资产出售等。

9月以来，身负逾3000亿美元（约4104亿新元）债务重担的恒大和其他资金紧绌的中国房企备受关注，他们的一举一动牵动金融市场并产生连锁反应。尽管中国监管层多次表态以安抚投资者，但市场疑虑未消，惠誉稍早将恒大评级调低至“限制性违约”，恒大上个月到期的8250万美元票息在30天的宽限期结束时仍未兑付。