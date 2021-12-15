习近平：中俄将开展更多联合行动维护安全利益

中国国家主席习近平今天（15日）下午在北京与俄罗斯总统普京举行视像会晤，并强调，中俄双方要开展更多联合行动，以便更加有效维护双方的安全利益。

据新华社报道，习近平在会上说，中俄关系经受住各种风浪考验，展示出新的生机活力。双方宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期并赋予其新的时代内涵，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，捍卫了各自国家尊严和两国共同利益。

习近平说，中俄全方位务实合作展现出巨大政治优势和机遇优势。两国积极展现大国担当，团结国际社会抗击疫情，阐述民主和人权的正确内涵，成为践行真正的多边主义、维护国际公平正义的中流砥柱。

再过一个多月，普京即将访华并出席北京冬奥开幕式。习近平强调，目前中国正按照“简约、安全、精彩”的原则全力筹备，各项工作已经基本就绪。明后两年中俄将举办中俄体育交流年，习近平称，要以此为契机，让体育交流成为两国人民相互了解和友谊的桥樑和纽带。

习近平说，当前国际上某些势力打着“民主”、“人权”的幌子对中俄两国内政横加干涉，粗暴践踏国际法和公认的国际关系准则。中俄双方要开展更多联合行动，加强在国际事务中的协调和配合，更加有效维护双方的安全利益。双方要就抗疫、气候变化等全球性问题拿出切实可行的方案，在解决国际和地区热点问题中坚定捍卫国际公平正义，坚决反对披着“多边主义”和“规则”外衣的霸权行径和冷战思维。

习近平续称，去年以来中俄积极开展抗疫合作，为构建人类卫生健康共同体作出了积极贡献，并称，中国也愿加强同俄方在病毒检测、疫苗和药物研发方面的合作对接。新形势下，双方要共享发展机遇，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，加快前沿科技产业合作。中俄能源合作基础牢固，契合点多，双方要推进核能领域一揽子合作，探讨拓展可再生能源等新合作方向。

习近平认为，当前形势下，安理会五个常任理事国有必要就深化抗疫合作、维护国际和平和安全、促进经济复苏加强协调，积极回应国际社会的普遍期待。

双方还就当前大国关系和民主问题交换意见。习近平强调，民主是全人类的美好追求和共同价值，也是各国人民的权利。一个国家是否民主只能由本国人民来评判。国际上的事应当由各国共同商量着办，推行国际关系民主化、践行真正的多边主义才是人心所向、大势所趋。中方愿同俄方加强沟通协调，引导国际社会树立正确的民主观，捍卫各国正当民主权利。