紫光前景再添变数 据悉大股东反对建广资产出价

中国半导体企业紫光集团的一个大股东对建广资产提出的收购方案表示反对，紫光重整计划的未来因此蒙上阴影。

据彭博社报道，该社见到的信件副本显示，赵伟国的健坤投资集团在给国内高管和债权人的备忘录中，提到反对建广资产牵头提出的收购方案，认为低估了公司价值。

健坤投资集团持有紫光49%股份。上述文件内容得到了消息人士确认。

备忘录显示，赵伟国指出建广资产的方案里对长江存储（紫光集团主要资产之一）的估值仅为51亿元人民币（10.94亿新元）， 远低于接近1600亿元的合理估值水平 。

紫光集团和建广资产的代表暂时没有回复记者在中国正常工作时间以外发去的置评请求。

彭博社的报道称，赵伟国的质疑可能会扰乱对债务缠身的紫光集团的营救行动，自从中国政府推动关键技术自给自足战略以来，对紫光的救助已经成为事关国家安全的问题。

有政府背景的半导体投资基金建广资产上周击败了阿里巴巴牵头的一个财团，其与北京智路资产作为牵头方组成的联合体被确定为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。据彭博社报道，上月，中国官员原本属意于阿里巴巴和浙江国资联合体，但阿里巴巴在美上市问题引发了疑虑。美国监管机构正在收紧对在美上市企业的审计要求，知情人士透露，如果紫光的母公司是阿里巴巴，美国可能会要求这家中国领先芯片企业披露敏感信息。