消息称陆港通关熔断机制将与跨省类似

香港与中国大陆通关安排已准备就绪，据了解，两地对于熔断机制已达成共识，将会采纳现在大陆的跨省熔断安排，即一旦被纳入中、高风险，将中止人员往来。

据星岛日报报道，消息人士说，现在大陆省与省之间人员往来都有熔断机制。香港与大陆方面商讨后，认为香港防疫标准与大陆相若，一旦出现疫情，采用跨省熔断机制也顺理成章。

中国国务院去年三月曾公布低中高风险定义，其中，若相关行政区域内14天内有新增确诊病例，累计确诊病例不超过50例或未发生聚集性疫情，即被列为中风险区域；若相关行政区域累计病例超过50例，14天内有聚集性疫情发生，即属于高风险地区。

香港行政会议成员、经民联副主席林健锋昨天说，通关熔断机制的大原则是可操作及有清晰准则，经两地商讨落实后要贯彻执行，确保通关是循序渐进，不会对大陆及香港疫情防控带来额外风险。他呼吁政府要继续以“清零”为目标，坚守“外防输入、内防反弹”防控策略，市民要继续团结一致抗疫。

呼吸系统科专科医生梁子超则认为，香港采取一体化的运作模式，其中港铁等集体运输系统密集，预料难以像大陆一样采取封控、管控的模式运作，日后判断那些地区需要熔断时，可能会从整体来看，以一个较大地区作为单位。