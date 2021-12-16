黑龙江鸡西两副检察长先后落马 均被曝长期吸毒

通报被查七个月后，中国黑龙江鸡西市原副检察长赵国军现已被“双开”。官方公布的诸多违纪违法事项中，公布了赵国军存在长期吸食毒品的问题。赵国军有一名曾经共事四年的老同事，2019年4月通报被查的鸡西市检察院原副检察长刘立，也存在长期吸毒的问题。

据澎湃新闻报道，黑龙江省纪委监委网站12月15日通报，经查赵国军搞迷信活动；违规收受礼品礼金；违规干预和插手建设工程项目承发包；长期吸食毒品，违规放高利贷；涉嫌贪污、受贿和非法持有毒品犯罪。

纪委决定给予赵国军开除党籍和公职处分，收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

赵国军长期在鸡西本地的检察机关工作，曾任鸡西市鸡冠区检察院党组副书记、副检察长，市检察院反渎职侵权侦察局局长等职，2006年11月跻身鸡西市检察院党组成员，2010年1月任市检察院副检察长。

2012年6月起，赵国军担任鸡西市检察院党组副书记、副检察长，直至2021年5月通报被查，次月被免职。

赵国军有一名曾经共事四年的老同事，2019年4月通报被查的鸡西市检察院原副检察长刘立，也存在长期吸毒的问题。

官方通报显示，经查，刘立在任鸡西市恒山区、鸡冠区人民检察院检察长，鸡西市人民检察院副检察长期间，违反计划生育政策，长期吸食毒品；利用职务上的便利和职权的影响，公权私用；长期组织、参与、纵容家族黑恶势力并充当“保护伞”；组织领导黑社会性质组织犯罪。

据公开资料，刘立生于1965年3月，鸡西本地人，在当地检察机关工作数十年，曾任恒山区、鸡冠区检察院检察长，2008年任鸡西市检察院党组成员，2010年1月任市检察院副检察长，2014年7月退休，2018年10月“落马”。

其中，2010年至2014年间，赵国军、刘立均担任鸡西市检察院副检察长。

此外，曾于1999年至2011年间先后担任过鸡西市检察院党组成员、检察长助理、副检察长、党组副书记、常务副检察长等职的刘锁星也于今年10月通报被查。