韩智库：中国参与发表终战宣言利弊参半

韩国智库认为，中国参与朝鲜战争终战宣言签署有利有弊。

据韩联社报道，韩国统一研究院昨天在首尔的韩国新闻中心主办“2022半岛年度局势展望”座谈会。该研究院高级研究委员赵汉凡在会上表示，中国其间对终战宣言立场模糊，而近日首次正式表态将参与发表终战宣言。

赵汉凡受访时说，在中美竞争激化的情况下，中国有意参与发表终战宣言，以求打压美国影响力。他并指出，中国的参与可能使终战宣言发表进程提速，但另一方面可能加大各方就宣言文本的协调难度。

对于朝鲜，赵汉凡在座谈会上表示，朝鲜希望终战宣言成为解除制裁的出口，而非某种象征性措施。除非美国提前承诺终战宣言发表以后的实际行动和措施，否则朝鲜不会参与其中。

他也提到，终战宣言等突破口若在明年年初还不显现，朝鲜半岛和平进程僵局恐将长期持续。而届时，朝鲜的战略挑衅和美国的强硬应对恐导致朝鲜半岛紧张局势升级。

另有观点认为，朝鲜为打破疫情长期化导致的经济困境，可能引进“疫苗自由区”制度。据报道，统一研究院人道合作研究室主任李愚太昨天在会上表示，疫情长期化导致朝鲜锁国政策持续，给经济带去负担，朝鲜可能将部分地区设为“疫苗自由区”并实行开放，在该地区推动物资交流。朝鲜政府很可能指定新义州为“疫苗自由区”。

李愚太说，目前冠病疫苗全球获取机制（COVAX）分配给朝鲜的疫苗规模仅可供朝鲜两成居民接种。为了帮助更多朝鲜居民接种疫苗，韩国政府有必要考虑将剩余疫苗用于对朝援助项目。