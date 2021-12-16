防中国间谍要求严苛 阿联酋拟暂停美军售案

美国官员透露，阿拉伯联合酋长国前天（14日）以美国为防中国间谍接触到美国的高科技武器技术，提出过于苛刻的安全要求为由，打算暂停价值230亿美元（314亿新元）的美国军售案。

据美国《华尔街日报》报道，美国官员称，阿联酋官员是在该国军事高层代表团与美国国防部展开两天会谈的前夕致函美国，通知他们有关阿联酋打算暂停军售案的信息。阿联酋的国家主权受到威胁，也是阿联酋打算暂停军售案的另一个原因。

阿联酋驻美大使馆提供的资料显示，军售案在美国前总统特朗普卸任前最后一天签署，涉及多达50架美国制造的F-35A军机、18架MQ-9B无人机和其他先进弹药。

《华尔街日报》认为，美国与这个海湾地区长期合作伙伴，在应对中国在区内的角色时出现越来越大的分歧。中国是阿联酋最紧密的贸易伙伴之一，美国官员也对于中阿两国之间新兴安全合作迹象，多次表达关切。

知情人士透露，美国情报机构今年春天怀疑，中国在阿联酋首都阿布扎比附近港口附近秘密建造军事设施。

阿联酋高级官员不认为中国正在建造军事设施。知情人士说，这个地点后来在美国官员展开几次访问和会晤后关闭。

阿联酋此举是否意味着军售案已彻底取消，还是该国在讨价还价，目前不得而知。美国官员透露，传达阿联酋打算暂停军售案的信件是一名层级较低的阿联酋官员撰写，暗示此举是阿联酋在美阿军方代表会面前的谈判策略。