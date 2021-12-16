短视频新规：不得未经授权剪切改编电影

中国公布新的网络短视频内容审核标准细则，要求不得未经授权自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视听节目及片段。在短视频平台上，以影视剧剪辑内容为主的账号众多，粉丝数量巨大。这条规则可能会导致抖音、快手等短视频平台的众多Up主失业。

据《中国基金报》报道，中国网络视听节目服务协会12月15日发布《网络短视频内容审核标准细则》。新版《细则》规定，短视频节目等不得出现“展现‘饭圈’乱象和不良粉丝文化，鼓吹炒作流量至上、畸形审美、狂热追星、粉丝非理性发声和应援、明星绯闻丑闻的”“未经授权自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视听节目及片段的”“引诱教唆公众参与虚拟货币‘挖矿’、交易、炒作的”等内容。

《网络短视频内容审核标准细则》一共有100条内容，但第93条中的“未经授权自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视听节目及片段”最为致命，影视剧剪辑门槛较低，容易上手，因而吸引了众多参与者。在短视频平台上，以影视剧剪辑内容为主的账号众多，粉丝数量巨大。

以抖音平台为例，目前该平台上粉丝数量超过百万，且更新较为活跃的影视剧剪辑博主超过100名。某头部博主共发布剪辑后的影视剧视频343个，点赞量达到1.7亿，平均单个视频点赞量近50万。

《2020中国网络短视频版权监测报告》显示，2019年1月至2020年10月，该中心对10万多名原创短视频作者、国家版权局预警名单及重点影视综艺作品的片段短视频进行监测，累计监测到3009.52万条疑似侵权短视频，涉及点击量高达2.72万亿次。

证券时报此前报道，目前抖音、快手均规定，直播影视剧、节目需要先取得相应的版权，在没有版权的情况下播放属于违规操作。但对于影视剧剪辑传播行为，两大平台的规则要模糊很多。

如抖音仅在审核规则中提到，作品含有对影视综艺内容进行低成本剪辑、录屏、图片轮播等行为属于不合格，但何谓“低成本剪辑”，平台并未明确。

北京大学知识产权学院常务副院长张平此前分析，从著作权法的角度来看，视频平台和影视公司本身投入了大量资金去进行视听作品创作，应该有一定的回报，而有的短视频平台的账号生产运营者未经授权，将影视作品进行任意剪辑、切条、搬运、传播等，损害了著作权人的利益。如果短视频作品都不经授权同意，而是把整个利益都留给短视频平台和主体，那投资人是无法得到回报的，这对于投资人来说是巨大的损失。

不过有不少影视剧剪辑博主认为，个人博主、影视公司、影视作品数量繁多，且授权机制、价格等不透明，完全取得授权存在困难。

