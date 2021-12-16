台驻美代表：台湾会支持立陶宛面对大陆恐吓

台湾驻美国代表萧美琴说，立陶宛外交代表团仓促离开中国大陆后，台湾将在“善意循环”下，深化与立陶宛的经济关系。

立陶宛早前允许台湾以“台湾”名义在其首都维尔纽斯设立代表处后，引发大陆强烈不满。随后，北京宣布与立陶宛的外交关系降为代办级，并警告立陶宛政府必须承担由此产生的一切后果；外交消息人士告诉路透社，19名立陶宛大使馆人员和他们的家属昨天已离开北京，以回应“恐吓”。

萧美琴周三接受路透社采访时就此说：“很不幸他们的外交官员受到恐吓......我们将在深化与立陶宛的经济链和技术合作方面竭尽全力。从我们与立陶宛伙伴关系的角度来看，这是一个善意以及相互支持的良性循环。”

台湾外交部发言人欧江安昨晚向台媒中央社说，立陶宛政府面临大陆政府持续性的外交与经济复合式胁迫，与台湾发展关系的立场与意愿始终坚定不移，毫不退缩。台湾外交部谨向立陶宛政府及其外交决策领导层表达最崇高的敬意。

欧江安并呼吁台湾企业及民众鼎力支持立陶宛与台发展紧密合作。

据路透社报道，立陶宛官员表示，该国驻华大使馆暂时将透过远端运作。

立陶宛决定与台湾深化往来后，大陆祭出了一连串制裁措施，包括向跨国企业施压，要求他们不得与立陶宛公司做生意。

尽管美国与台湾没有正式外交关系，却是台湾最强力的支持者，在北京不断以外交孤立台湾之际，拜登政府一直寻求为台湾开辟更多空间。

询及台湾是否仍希望美国允许台湾将其在设在华盛顿的驻美台北经济文化代表处，象征性地升级为台湾代表处时，萧美琴说：“以正常、专有的名字来称呼我们，是许多台湾人的希望和梦想，这是我们会继续与美国伙伴沟通的事情。”

萧美琴也提到，美国和台湾近年来已改善台湾的武器采购流程，从不那么频繁的大笔采购转变为更定期的公告。她强调，这是台湾国防改革的一环，以遏阻大陆的军事活动。

“过去几年发生的事情是美国逐案审查我们的需求，无意将所有的事情都归入政治行事历。”萧美琴说，这项作法改变，并不是为了减少对北京的冒犯，而是为了更快地回应台湾的需求。

萧美琴指出：“鉴于威胁状况不断变化，在过去的几十年里，我们会专注于和平时期的巡逻或能力，我认为我们现在关注的是那些能够吓阻实际入侵的特定能力。”