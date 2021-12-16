广州市委原书记张硕辅任职广东省人大常委会

原任中共广州市委书记、中共十九届中央纪委委员张硕辅，已任广东省人大常委会党组成员。

据《南方日报》消息，广东省人大常委会党组书记、主任李玉妹前天（14日）主持召开省人大常委会党组会议。报道中提到，广东省人大常委会党组成员李春生、罗娟、陈如桂、吕业升、王衍诗、张硕辅、王波出席会议，副主任王学成列席会议。

该信息显示，原任广州市委书记的张硕辅，已任广东省人大常委会党组成员。

作为副省级城市的广州在本月3日罕见同日更换党政“一把手”，广东常务副省长林克庆接替张硕辅出任广州市委书记，广东副省长郭永航接替温国辉出任广州市代市长。

这一人事变动引发猜测。香港《星岛日报》引述消息人士称，由于广州市区大举砍伐榕树，引起民众强烈不满，举报到中中央引起最高层关注，下令彻查并勒令官员承担责任。

但不愿具名的北京分析人士接受《联合早报》访问时说，广州一把手同日被换，不一定与伐树事件有关。“正常的话，同时换不太利于工作的过渡。这个（伐树事件导致广州党政一把手同日被换）是一个小概率事件，背后可能有别的复杂的因素。”

官方简历显示，张硕辅今年56岁，湖南长沙人，去广东前担任过湖南省副省长，中共云南省委常委、纪委书记，中共北京市委常委、纪委书记；2017年10月当选为十九届中央纪委委员。2018年7月调任广东省委常委、广州市委书记，直至本月3日被撤换。