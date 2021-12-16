中国国常会部署加大对中小微金融支持

中国国务院最新常务会议部署进一步采取市场化方式、加强对中小微企业的金融支持。会议决定，将普惠小微企业贷款延期还本付息支持工具转换为普惠小微贷款支持工具。从2022年起至2023年6月底，央行对地方法人银行发放的普惠小微企业和个体工商户贷款，按余额增量的1%提供资金，鼓励增加普惠小微贷款。

据路透社报道，中国国务院最新常务会议决定，从2022年起，将普惠小微信用贷款纳入支农支小再贷款支持计划管理，原来用于支持普惠小微信用贷款的4000亿元（人民币，下同，858.94亿新元）再贷款额度可以滚动使用，必要时可进一步增加再贷款额度。符合条件的地方法人银行发放普惠小微信用贷款，可向央行申请再贷款优惠资金支持。

会议还确定加大对制造业助企纾困和发展的支持力度，实施减税降费政策要向制造业倾斜，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税等政策力度，支持企业科技创新和传统产业改造升级；扩大制造业中长期贷款、信用贷款规模。

会议说：“当前中小微企业和个体工商户面临的困难很大，要围绕保市场主体、应对新的经济下行压力，运用市场化方法加大对中小微企业和个体工商户的金融支持。”

会议并要求，完善金融机构发放中小微贷款绩效考核、尽职免责等规定；扩大面向小微企业的政府性融资担保业务规模。

会议强调：“紮实推动制造业从中低端向中高端迈进”，鼓励大企业带动更多中小企业融入供应链创新链，支持更多“专精特新”“小巨人”企业成长。

此外，深化制造业领域“放管服”改革，实施涉企经营许可事项清单管理；发展先进制造业，加快制造业数字化转型；支持外资企业加大中高端制造、研发中心等投资。

上周五闭幕的中央经济工作会议新闻通稿中，有25个“稳”字，发出清晰的稳增长信号。会议认为经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”，要求明年经济工作“稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任”，“政策发力适当靠前”，“逆周期”也重回视野。

中央经济工作会议已经为市场勾勒了稳增长的路线图：财政前置、适度超前开展基础设施投资、持续减税降费、促消费扩大内需等。分析人士预计，明年中国经济增速在5.5%左右，正式开启“5时代”，明年一季度或是政策密集发力期。