知情人士：中国政府担心数据安全 扩大持有“黄金股”做法的适用范围

路透社引述两位知情人士透露，中国政府一直在扩大其持有民营公司中少数股权的做法，将不仅限于那些专门从事网络新闻和内容的公司，还包括拥有大量关键数据的公司。

据其中一位人士称，政府已经与中国卡车运输服务平台满帮集团达成了事实上的特殊管理股权或称“黄金股”安排。

第三位知情人士说，陷入困境的滴滴出行也一直在就其核心叫车业务的黄金股问题进行磋商。

据报道，为了获得影响力，中国政府在大约五年前开始在民营网络媒体公司中持有黄金股份——通常占公司股份的1%左右。这些股份由政府支持的，获得董事会席位或对关键经营决策拥有否决权的基金或公司购买。

消息人士称，当局现在还渴望对某些公司拥有的大量数据具有一定的控制权，并补充称，这些数据被视为有遭到攻击和滥用风险的国有资产，包括受外国的攻击。

“他们已将注意力扩大到其它拥有重要战略数据、被视为关键信息基础设施运营商的公司”，一名直接了解一些国有投资者如何处理此类股权的人士向路透社说。

通常情况下，在股份所有权公开登记之前，无法看到黄金股的迹象，但这可能需要一年或更长时间。该人士说，更多拥有大量数据的公司中的黄金股将在适当的时候曝光，并补充说当局现在更愿意强调其所有权。

另一位消息人士称，最近有一家拥有大量数据的公司黄金股被持有，但拒绝透露是哪家公司。

路透社无法确定当局在寻求持有另外多少家拥有大数据的公司的黄金股。

咨询公司Plenum在北京的合伙人Feng Chucheng说，黄金股是“悬在相关公司头上的一把达摩克利斯之剑，提醒人们数据安全现在正受到当局的密切关注”。

它们的扩大使用符合中国对数据保护的更强硬立场。一部新的数据安全法于9月生效，其他一些规则也迫使关键信息基础设施的运营商进行安全检查和风险评估。

满帮集团在5月披露，中国互联网投资基金已成为其股东。路透社引述一位消息人士称，该基金得到了中国网信办的支持，大约在2019年或2020年的某个时候入股满帮，其持股本质上是一种特殊的管理股权安排。

另一位消息人士称，滴滴出行关于黄金股的谈判是计划中业务重组的一部分。滴滴在被要求暂停美国IPO以待网络安全审查的情况下，仍坚持推进在美上市，激怒了中国监管机构，促使当局在7月下令将其应用程序从应用商店中下架。

满帮集团和滴滴出行都在美国上市，中国网信办在7月对两者进行了网络安全审查。

一位消息人士称，当政府考虑要在哪些公司中持有特殊管理股时，在美国上市或寻求在美国上市的公司更有可能受到注意。

此外，中国政府也仍然专注于对在线内容的控制。两位消息人士称，类似于Spotify的喜马拉雅正在与上海政府机构讨论特殊管理股事宜。

据一位消息人士称，TikTok及其中国姐妹应用抖音的所有者字节跳动在2019年底同意为其中一家中国子公司设置黄金股，这比登记该子公司的股份早了一年半。

同一消息人士补充说，这意味着接受特殊管理股安排将有助于企业获得运营许可证。

公开文件显示，新闻资讯应用一点资讯和趣头条的运营商也向政府相关实体出售了股份。公开资料显示，新浪新闻也出售了一家关联企业的此类股权。

字节跳动的新闻资讯应用今日头条和其他三个新闻应用，都在同意接受黄金股安排的两年内获得了运营许可证。

另一位消息人士说，政府相关官员持有的董事会席位不需要直接影响日常运营。

网信办已派官员加入今日头条董事会，中国互联网投资基金的一家子公司持有今日头条的黄金股；消息人士称，虽然该名官员在字节跳动北京的一个办公地点有一间办公室，但他很少参加会议，字节跳动通常直接与网信办打交道。