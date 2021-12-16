预约页面秒崩 迪士尼知名IP被炒至上万人民币

上海迪士尼人气IP形象玲娜贝儿的周边产品开启线上预约，然而不少消费者发现预约页面一时无法打开，等进入页面时，显示预约已满。虽然玲娜贝儿周边产品的官方定价还未公布，在二手网购市场上已有卖家开出了上万元的价格。

据21世纪经济报道，上海迪士尼玲娜贝儿的三款商品“常规款玲娜贝儿毛绒玩具”“2021圣诞系列玲娜贝儿毛绒玩具”以及“2021圣诞系列玲娜贝儿毛绒玩具钥匙圈”12月12日正式开启预约购买通道。

根据上海迪士尼度假区在其官方微信公众号公布的发售方案，仅预约成功的游客可在迪士尼小镇的迪士尼世界商店进行线下购买，且都可保证购买到以上三款商品，每款至多可购买两个。

话题 “上海迪士尼被玲娜贝儿挤崩了”12月13日冲上微博热搜。

记者注意到，不少消费者说，预约购买访问界面出现了白屏等状况，有网友称“卡到根本打不开，约不到，成功进去之后就被约满了”。

第二天，话题 “玲娜贝儿玩偶价格太离谱了”登上热搜。

记者15日在某二手交易平台上以“玲娜贝儿”为关键词搜索发现，有卖家称， 将在挂牌价的基础上加价3600元（人民币，下同，773.05新元）转卖其预约成功的圣诞款玲娜贝儿一套（常规、圣诞、挂件共三件），单只常规款玲娜贝儿则需要 在挂牌价的基础上加价1000元才能拿到。有卖家甚至直接 将整套价格标到了1.2万元。

一名标价“3800元全套”的卖家告诉记者，其并不清楚商品原价，“我是看平台上其他人标的价格定的价。其他人都是卖4000多元，我这里应该算便宜了。”

记者致电上海迪士尼度假区预定服务中心以及商品服务热线， 对于上述玲娜贝儿周边产品的销售原价，客服人员说，需要到迪士尼的线下实体店了解。对于“加价倒卖”现象，需要由相关负责人回应。

上海迪士尼之后回应：12日晚预约开启后，预约通道的瞬时访问量巨大，曾由于预约页面被短时屏蔽造成许多游客的访问界面持续出现白屏等状况。但预约系统本身没有中断，从晚8点起接受预约，之后完成全部预约名额，预约成功的游客将可在预约时确认的日期和时间段内按购买流程进行线下购买。

迪士尼还在回应中表示，绝不会制造任何饥饿营销，“目前货源短缺的原因是短期内的巨大需求量和疫情等因素影响下的生产瓶颈。迪士尼将在未来几个月不断补货并继续加大补货数量，尽快为更多游客提供大家心仪的商品。”