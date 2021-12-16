国台办公投前表态 民进党批离间台美关系

中国大陆国台办昨天批评民进党对“四项公投”进行政治操弄，民进党今天反批大陆在公投前夕释出相关言论，显然意图影响台湾投票，离间台美关系，提醒民众提高警觉，不要受中共“认知战”左右。

据台湾《联合报》报道，民进党发言人刘康彦说，公投是台湾直接民意的展现，执政党基于对人民负责的态度，积极传达对台湾更有力的政治价值；然而却看到大陆无所不用其极传递错误讯息，试图误导台湾民众对公投议题的判断。

刘康彦说，举世皆知散布假讯息、影响国际与台湾最深的网军正是来自中国大陆，如今台湾公投将近，大陆又重施故技，还反将自我劣行加诸于他人，无疑是“作贼喊抓贼”。

民进党强调，台湾社会已逐渐警觉大陆网军及有心人士试图利用民主破坏民主，欲刻意透过讯息战，在公投议题上离间台美关系；中共与其想尽各种抹黑造谣的办法造成台湾人民及国际反感，不如虚心检讨自己，如何真诚地参与两岸及国际互动、停止戕害他国民主，才不会让自我恶名持续远播。

台湾将在本周六（18日）对四项公投案投票，包括：反莱猪进口、珍爱藻礁、公投绑大选，以及重启核四。民进党打出“四个不同意，台湾更有力”口号，指反莱猪就是反美猪，认为主导反莱猪公投的国民党“反美”，“要让大陆高兴”，“阻碍台湾发展”。

大陆国台办发言人马晓光昨天在记者会上说，民进党为一己私利，使出惯用伎俩对“四项公投”进行政治操弄。；一方面与美、日等亲台政客勾连恐吓台湾民众，另一方面又故意“碰瓷”大陆，呼吁台湾同胞擦亮眼睛。