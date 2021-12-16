美制裁四家中企和一中国公民 打击药物滥用

美国周三（15日）对中国止痛药制造商实施制裁，原因是去年有超过10万名美国人因滥用药物而死亡。

据法新社报道，随着越来越多的美国药物成瘾者转向从国外在线购买更便宜的药物，总统拜登签署了一项行政命令，让美国更容易打击外国毒贩。

国务卿布林肯在一项声明中说，这一制裁行动“将有助于阻断使合成阿片类药物及其前体化学品能够进入美国的全球供应链和金融网络”。

据报道，在这项新的行政命令下，美国财政部制裁了四家中国公司和一位名为叶全发（音译）的中国公民。

美国财政部指出，现年68岁的叶全发，即使不是世界最大的合成代谢类固醇生产者，也是最大之一；国务院提出了最高达500万美元（约683万新元）的赏金，逮捕据信是居住在中国武汉的叶全发。

另据美国之音报道，被制裁的四家中国公司分别为，武汉远成共创科技有限公司、上海迅精化学有限公司、河北环浩生物科技有限公司及河北艾豚商贸有限公司。

此外，美国财政部也制裁了墨西哥的两个毒品犯罪集团。

美国缉毒局2020年的一份报告称，虽然墨西哥毒贩越来越多地生产走私到美国的药片，但芬太尼材料的主要来源——当中一些运往墨西哥——起源于中国。

美国国家安全委员会资深官员说，这次之所以制裁这些实体，理由很简单，因为中国是许多合成阿片类药物原料的发源地，美国借此来“传达一个信号”。

在美国的施压下，中国在2019年4月1日宣布将把一切芬太尼类药物列为管制品，并从同年5月1日起，所有芬太尼相关的物质都将纳入毒品管制范畴。