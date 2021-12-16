浙江疫情导致工厂停产 中国钴价飙涨

受冠病疫情影响，中国浙江省钴盐厂出现停产情况，刺激钴价短期内大幅上涨，续创三年新高。

据财新网报道，上海有色网数据显示，中国电解钴价12月15日报每吨48.25万元（人民币，下同，约10.36万新元），较年初上涨76%，同比增长82.7%。

钴是一种小金属，大量使用于以镍、钴、锰作为主要正极材料的三元锂电池，主要作用是保障电池的稳定性。随着全球新能源汽车销量的增加，动力电池领域对钴的需求量也随之上涨。

报道指出，此轮快速上涨行情缘起于浙江近期出现的疫情，据中国国家卫健委消息，浙江上周五（10日）报告35例本土病例；前天（14日），浙江本土病例为45例。在疫情防控措施下，浙江省内钴盐厂出现停产情况。

上海有色网统计，浙江已有两家钴盐企业于上周五进入停产状态，其月产量合计占中国总供应的14%，对供应端影响较为显著。

研究机构安泰科分析称，上述停产打乱了下游锂电、动力电池企业的备货计划和采购节奏。

停产消息一出，钴价闻风而涨。上周五以来，钴价每吨已经上涨1.6万元，五日内上涨3.4%。此前，新能源汽车产销两旺，钴价从年初的每吨27.4万元震荡上行，并在10月突破每吨40万元。

安泰科预测，这次停产影响至少持续一个月左右，加上企业在疫情得到控制后也难以马上恢复到满产状态，中国部分正极材料生产企业有可能在短期内难以采购到钴盐现货。

年末正值锂电下游企业备货时期，动力电池的另一原料锂也出现持续涨价的情景。上海有色网显示，中国碳酸锂昨天报每吨23.2万元，较年初上涨337.7%，持续创历史新高。

上海有色网早前发布的报告称，原材料价格的快速抬升导致今年动力电池电芯的成本涨幅超60%，中国电池行业或要统一涨价，汽车企业为了保障明年排产计划顺利完成，接受涨价的可能性较高。