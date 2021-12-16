中国游戏业收入3000亿人民币 用户规模超6亿

中国音数协游戏工委等发布《2021年中国游戏产业报告》显示，中国游戏用户规模保持稳定增长，用户规模达6.66亿人，游戏市场实际销售收入2965.13亿元（人民币，下同，636.72亿新元）。不过，虽然实际销售收入依然保持增长态势，但是增幅比例较去年同比缩减近15%。主要原因是去年疫情下宅经济的刺激效应逐渐减弱；年度爆款数量同比有所减少；游戏研发和运营发行成本持续增加。

据证券时报网报道，中国游戏用户规模今年保持稳定增长，用户规模达6.66亿人，同比增长0.22%。前几年，虽然用户增长缓慢，但是用户规模每年大多还是以千万级增长，而今年的增幅与2020年相比，用户规模变化不大，游戏人口的红利趋向于饱和，此外，虽然下半年的用户规模比上半年呈现下降态势，主要是因为防沉迷新规落地。

中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2558.19亿元，比2020年增加了156.27亿元，同比增长6.51%，但增幅较去年同比缩减约20%。自主研发游戏在国内游戏企业业务中占主导地位，今年市场新产品上线较少，流水主要依靠过去的产品支撑。由于过去产品的带动消费能力在逐步减弱，付费玩家的消费意愿也随之降低。

备受关注的电竞方面，中国电子竞技游戏市场实际销售收入在2021年达到1401.81亿元，比2020年增加了36.24亿元，同比增长2.65%，增幅较去年同比缩减约42%，增速放缓。主要原因是，电竞游戏销售收入是电竞市场的主要收入来源，受整体游戏市场的影响导致电竞市场收入规模增幅下降；今年持续受到疫情的影响，重要电竞赛事线下活动减少，而线上模式很难实现商业变现；未成年人网络游戏防沉迷的政策要求，对俱乐部和赛事的商业运营均产生一定影响。

中国电子竞技游戏用户规模达4.89亿人，同比增长0.27%。虽然2021年电子竞技游戏用户规模增速放缓，但在电竞入亚和英雄联盟总决赛夺冠背景下，或带来明年新一轮增长。

海外市场方面，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达180.13亿美元（246.17亿新元），比2020年增加了25.63亿美元，同比增长16.59%。增速同比下降约17%，主要原因是受去年新冠疫情下全球宅经济的激增效应消退的影响。

《报告》指出，从近五年的平均增长幅度看，中国游戏出海份额呈现稳定上升的态势，出海游戏在用户下载量、使用时长和用户付费三个方面均保持较好的增长。

中国自主研发移动游戏海外地区收入分布中，策略类游戏收入占比为41.40%，角色扮演类游戏的收入占比为13.46%，射击类游戏收入占比为12.96%。消除类、多人在线战术竞技类表现突出，两类游戏收入合计占比达10.91%，较去年增加5.50%。

中国自主研发移动游戏海外重点地区收入分布中，来自美国市场的收入占比为32.58%，蝉联第一。来自日本、韩国的收入占比分别为18.54%和7.19%。

