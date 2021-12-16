上海教师发表涉南京大屠杀不当言论 校方调查官媒狠批

上海震旦职业学院一名教师发表涉南京大屠杀不当言论被网民爆料后引发网络关注，校方称已启动调查。

据九派新闻报道，有网友前天曝光上海震旦职业学院教师在课堂上针对南京大屠杀发表不当言论。

网传视频显示，涉事教师在课堂质疑南京大屠杀遇难者数量的真实性，称“南京大屠杀30万，没有真实数据支持，就是民间说说而已。”

上海震旦职业学院昨天（15日）在官方微博发布消息回应称，有网友14日在新浪微博反映该校东方电影学院教师宋某在课堂上过度宣讲和不当言论，学校高度重视，即刻成立工作组，已启动调查程序，并将根据调查结果，依规依纪严肃处理。

消息曝光在中国社交网络引起极大关注，新浪微博相关话题阅读量目前已达1.5亿。

有网友说，“希望这个事别打着学术的幌子就忽悠过去，这个老师要求战争年代实名实姓的30万名单，非蠢即坏，还让我们反思为什么会有战争？被侵略的去反思为什么被侵略？”

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆昨天在官微贴出史料并发文称，“国家公祭日刚过，要给某些人上一课：南京大屠杀遇难同胞为30万人以上，史料支撑在这里，铁证如山！”

官媒《人民日报》今天在官微发文，强调“南京大屠杀遇难同胞30万以上，铁证如山”，批该教师“妄加揣测，质疑历史真相，枉为人师！忘却苦难，否认他国恶行，枉为国人！”

评论还说，教育欢迎求真，但打着“辨伪”，为罪人开脱，抹除民族苦难，这般无知无德怎配指导下一代？

《人民日报》旗下媒体人民网强国论坛也在官微发表评论，强调“侵华日军屠杀南京30万同胞的惨案铁证如山，任何一个有良知的中国人，都应该铭记历史，守护真相。”