侯孝贤发声 吁对珍爱藻礁公投案投同意票

台湾藻礁公投推动联盟今天召开记者会，并播放知名电影导演侯孝贤的视频，呼吁民众在来临的珍爱藻礁公投案中，投下“同意”一票。

重启核四、反莱猪、公投绑大选及珍爱藻礁公投案将于本周六（18日）投票。其中，珍爱藻礁公投案的主文为：“您是否同意中油第三天然气接收站迁离桃园大潭藻礁海岸及海域？（即北起观音溪出海口，南至新屋溪出海口的海岸，及由上述海岸最低潮线往外平行延伸5公里的海域）”。

综合中央社、《联合报》、中时新闻网报道，藻礁公投推动联盟今天与珍爱藻礁公投领衔人潘忠政、国民党立委林为洲、民众党立委蔡壁如等人在立法院召开记者会，并播放侯孝贤预先录制的视频。

侯孝贤指出，12日7日的晚间，他与秋斗行脚的伙伴们，站在观音大潭的海边，望著大潮褪尽后的藻礁和月牙勾，令人感动，也感觉人的渺小。

侯孝贤说：“我们真要这么干吗，为了五年、十年的眼前便利，毁灭掉7600年的藻礁吗；不是说要谦卑吗；我们这代人要后代子孙怎么记得我们；藻礁永存吗还是藻礁永别呢；12月18日，我投同意票。”

潘忠政说，为了站在如同鸡蛋的弱势那一方对抗高牆，要帮不会说话的弱势环境发声，所以自己选择投入抢救藻礁。

他并说，7600年的藻礁，长期以来躺在那边，为人类服务，现在却面临危机，只要一个破口就可能使其消失殆尽，希望台湾民众就此案投下同意票。

为了缓解台湾电力不足的问题，台湾经济部2014年决定在桃园观塘工业区的大潭藻礁海岸，兴建天然气第三接收站，工程交由其属下的中油公司负责。此举引起环保团体抗议，双方经过多次沟通仍谈不拢，各执一词。

在27公里海岸线的藻礁生态中，大潭藻礁被认为是礁体最完整、生物多样性最好的区域，如今面对开发工程的威胁。附近的观新藻礁区，已在2014年划为野生动物保护区，受到重点保育。

今年3月18日，环保团体将70万3504份公投联署书，提呈到中央选举委员会（简称中选会），公投于此正式成案，12月18日将由全民投票决定。