河北唐山新房创五年最大跌幅 有楼盘“折上折卖房”

中国河北省唐山市新房价格今年11月同比下降1.4%，创下2016年4月以来同比最大跌幅，并且已经连续下跌了3个月。而11月的环比价格也已经连续下跌5个月。唐山曾经在2020年出台相关政策“遏制投机炒房”，仅一年后便开始“防止恶意降价”，从当下数据看，市场下行的趋势并未改变。

据每日经济新闻报道，唐山某楼盘销售人员说：“我们现在的均价是12500元/平方米（人民币，约2683.53新元），精装交房，这已经是折上折的价钱了。现在买房还会给您2000元的返点红包。”

据中国国家统计局最新数据，11月唐山新房价格同比下降1.4%，创下2016年4月以来同比最大跌幅，且已经连续下跌了3个月。与此同时，新房环比价格也已经连续下跌五个月。

值得一提的是，唐山曾经在2020年出台相关政策“遏制投机炒房”，仅一年后便开始“防止恶意降价”。从目前的统计数据看，唐山楼市下行的趋势并未改变。

从成交量看，中指研究院报告显示，今年1至11月唐山商品住宅整体成交规模累计达302.84万平方米，处近三年同期低位；累计成交同比减少28%，降幅较上个月扩大1个百分点。同比来看，唐山主城区新房成交量连续9个月下滑，11月同比减少36%，同比降幅较上月扩大29个百分点。

国家统计局最新数据显示，11月唐山新房价格同比下降1.4%，自2016年4月以来同比最大跌幅，并且已经连续下跌了3个月。而11月的环比价格也已经连续下跌5个月。

唐山新建住宅价格1至11月累计上涨1.57% ，涨幅较上个月收窄0.01个百分点，累计涨幅远低于近三年同期水平。11月，唐山新房均价为8686元/平方米，环比下跌0.01%；同比上涨2.00%，涨幅较上月收窄0.53个百分点。

以唐山主城区某新盘项目为例，销售平台标价为14000元/平方米。而该项目销售人员则告诉记者，“我们现在的均价是12500元/平方米，精装交房，这已经是折上折的价钱了，现在各种信息都是公开的，您可以自己去查询一下就知道这个价格有多优惠了。并且现在买房我们平台还会给您2000元的返点红包。”

再看二手房价格，同样也在下跌。11月成交均价为11352元/平方米，环比下降1.21%，降幅较上月收窄0.18个百分点，已连续5个月下跌；同比下降5.82%，较上月扩大1.50个百分点。

土地市场同样表现冷淡。中指研究院统计显示，1-11月唐山累计推出土地827.12万平方米，同比下降12%；累计成交530.94万平方米，同比减少37%；整体成交楼面均价为2217元/平方米，同比下跌29%。

今年8月中旬，唐山市政府约谈了10家房地产企业负责人。据《每日经济新闻》此前报道，一位参会房企人士向记者表示：“会议希望开发商不要降价了。”

但官方的表态并未让市场有明显改观。据中指研究院统计，11月唐山主城区商品住宅成交规模环比降幅近四成，成交均价同比涨幅进一步收窄0.53个百分点，二手房成交均价则连续5个月下跌，“市场热度持续低位”。

