中老铁路列车运载货值超1亿元人民币

中国云南昆明海关透露，截至12月15日，昆明海关已监管验放31列（含空车）中老铁路国际货物列车，进出口货物总量达1.71万吨，货值约1.07亿元（人民币，下同，约2000万新元）。

据中新社报道，中国进口货物主要有天然橡胶、化肥、铁矿石等，出口货物主要有蔬菜、水果、钢材、机电产品等。其中不乏来自深圳、广州、重庆、南京、青岛等地的列车，通过转关出口或通关一体化出口模式实现快速通关。

昆明海关所属勐腊海关铁路专班工作小组副组长耿建强介绍，为做好中老铁路国际货物列车通关保障工作，海关不断优化通关流程，强化通关调度，完善疫情防控预案，运用目前中国最新科技助力监管。

连接昆明和老挝首都万象、全线采用中国标准的中老铁路，12月3日在中国国家主席习近平和同老挝国家主席通伦共同见证下，正式通车。

据新华社发出的消息，习近平当天同通伦举行视频会晤，并以视频连线形式共同见证中老铁路通车。

另综合《北京青年报》与央视新闻报道，中老铁路全线开通运营后，往来昆明和老挝之间未来最快10小时左右可到达。

中老铁路是与中国铁路网直接连通的国际铁路，线路北起昆明市，向南经中国玉溪、普洱、磨憨边境口岸，再经老挝磨丁边境口岸，最终到达万象，全长1035公里。

开通运营后，昆明至磨憨最快5小时20分可达，磨丁至万象最快3时20分可达，加上口岸通关时间，从昆明至万象最快10小时左右可到达。

开通初期，老挝段由老中铁路公司委托中国铁路昆明局集团公司运营维护，双方铁路部门均制定了疫情防控条件下的列车开行方案。在疫情期间，暂不开行跨境旅客列车；在昆明至万象南之间，每天开行跨境货物列车两边对等。双方将根据疫情防控情况和客货运量需求变化，动态调整客货列车开行方案。

中老铁路被视作中老经济走廊的关键项目，其中老挝段是第一个以中方为主投资建设、中老共同运营的境外铁路项目。铁路沿线地质结构复杂，修建难度极大，贯通了167座隧道，建成了琅勃拉邦湄公河特大桥、元江双线特大桥等301座桥梁。

世界银行报告认为，中老铁路开通后，从万象到昆明的货运成本将降低40%至50%，同时老挝国内线路成本将降低20%至40%。