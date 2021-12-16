中国官媒：“前婆婆吃空饷”调查不能语焉不详

中国官媒发文称，对于网友刘银月在社交平台实名举报“前婆婆吃空饷”，中国农业发展银行河南省分行的回应语焉不详且有回避关键问题、玩弄文字游戏的味道，难以令人满意。

据央广网文章，该官媒评论说，银行回应速度很快，但内容语焉不详，且有回避关键问题、玩弄文字游戏的味道，难以令人满意。“请假天数较多”，究竟是多少天？“旷工、迟到、早退”等问题，其频次又是多少，是否符合规章制度？这些违规行为叠加起来，跟“吃空饷”又有啥区别？这些问题如果发生在普通员工身上，已触碰依法辞退的标准红线，为何夏雪华却安全无虞？

文章指出，显然，“吃空饷”问题并未明朗，调查结论难以服众，需要进一步公布相关细节，用详实可靠的证据回应实名举报。

此前中国农业发展银行河南省分行回应，纪委对此问题进行了核查，被举报的夏雪华“常年不上班吃空饷”问题不属实，但核查发现夏雪华存在请假天数较多，以及存在旷工、迟到、早退等现象。

央广网指出，关于房产、商铺等巨额财产来历不明问题，调查结论也过于简单，仅止步于“没有发现夏雪华本人收受客户礼品、礼金及涉嫌职务违法犯罪等问题”，未能解释清楚巨额财产是否属实、怎么得来等关键要素。更何况，银行自己查自己，其公正性也无法保证，容易出现包庇、大事化小、罚酒三杯了事等问题，致使调查结果失真。

此次“前婆婆吃空饷”举报内容涉及多项违法违规行为，所牵涉的利益方众多，仅由银行自查自纠是不行的。为避免徇私枉法，应由更高层级的纪检委、司法机关介入，进行深入调查，就举报内容予以彻查，还原事实真相，用确凿可信的证据说话，拿出公平公正的处理方案，给举报人和社会大众一个满意的交代。

央广网强调，不放过一个违法乱纪之人，也不冤枉一个遵纪守法之人，要牢牢守住公平正义的底线，弘扬社会正气、文明新风。无论是谁，不管有多大权力，有多大影响力，只要触犯党纪国法，就要敢于亮剑，一查到底，坚决惩处。

