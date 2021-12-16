港交所全年新股集资额料跌出全球三甲

中国大陆多项监管政策收紧，波及香港新股市场。2021年全年，港交所的新股融资总额同比跌约两成，预计将在时隔九年后，再次跌出全球新股集资榜三甲。

据财新网报道，2021年全球新股市场活跃，上市企业和集资额均大幅增长，A股新股发行量和集资额均创新高。但港股却表现乏力，仅仅依靠中概股回流维持新股市场的全球竞争力。

安永于12月15日发布了2021年的新股市场统计报告，港交所全年集资额预计约为3237亿港元（约566亿新元），同比下跌19%；全年共94只新股挂牌，同比下跌35%。安永的数据截至12月14日，并将今年余下时间仍处于上市流程的新股纳入估算。

按此估计，港交所将在2021年全球交易所新股集资榜中排名第四。自2012年位居第四后，港交所近年常居该榜单前三位，其中四次登顶。

据报道，香港新股市场主要是在2021年下半年遇冷，上市活跃度一反常态，整个下半年的港股新股集资额仅占全年的35%。根据公开数据统计，2016年至2020年，港股下半年集资额占全年的比例普遍介乎七至八成，最低的2017年也接近六成。

据安永数据，2021年8月至11月间仅17只新股在香港挂牌，共集资430亿港元，新股数量和集资规模均创七年新低。安永将此现象归结于多重因素影响，包括大陆的产业政策调整、对部分行业加强监管、反垄断以及港股市场低迷等。

2021年7月以来，大陆持续出台多个行业的监管整顿措施，覆盖互联网、电商、教育、地产、医药等多个行业，相关板块上市公司的股价也屡屡重挫。港股三大股指的恒生指数、恒生中国企业指数和恒生科技指数，从2021年下半年至12月15日收盘，分别累计下跌约19%、22%和29%。

中概股成为支持2021年香港新股市场的支柱之一。据安永统计，今年港股集资额前十大新股中，五只为从美股回流香港的中概股，依次排名第三至第七位，合计融资约863.76亿港元，占港股全年新股总融资额近27%；全年共七只中概股赴港上市，集资额占全年香港新股融资总额的32%。

安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣称，香港上市新股数量从过去逾200家逐渐减少，有政策性因素，例如香港打击借壳上市和大陆收紧一系列产业监管政策等，但预计此现象并非常态，未来政策调整完毕后，香港每年新股上市数量预计会维持在100至120只。

纵观全球新股市场，纳斯达克交易所在2021年一枝独秀，预计将以975亿美元的集资额摘得桂冠，纽交所以582亿美元的成绩位列第二。

今年将港交所挤出前三的是上交所。2021年全年，上交所的新股集资总额以美元计，预计将达580亿美元，与纽交所相差无几，较港交所高出近四成。这也是上交所继2017年后，再次排名全球新股集资榜第二位。

据安永统计，上交所今年共有492家公司上市，同比增长25%，集资额也同比增长14%。