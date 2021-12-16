华为否认开发售卖针对特定人群的系统

美国媒体前天（14日）引述文件称，中国科技巨头华为参与中国官方的监控项目，在追踪中国民众方面，也可能扮演着比公司自身承认的还要大的角色。华为回应时称，公司并没有开发或售卖针对任何特定人群的系统。

美国《华盛顿邮报》引述他们查阅的超过100份行销简报报道，华为曾将这些简报放到公司旗下面向公众的网站，去年底将简报移除，部分简报被标明含机密内容。

华为通过这些简报来宣传公司技术如何能协助政府机构通过声音识别个人、监控受关注的政治人物、管理囚犯的意识形态再教育和劳动时间表，以及帮助零售商使用面部识别跟踪购物者。

简报也包含乌鲁木齐市公安图侦支队动态人脸系统，协助该市公安系统抓获若干犯罪嫌疑人，包括一名20年前在逃犯罪嫌疑人的案例。

该报无法确认公司何时呈现这些简报，以及对象是谁，但部分简报介绍了特别用在警察或政府机构的监视功能，暗示对象有可能中国政府机构，而简报元数据显示，许多简报在2014年9月就已经出现，并在2019年或2020年进行最后一次修改。

《华盛顿邮报》为了取得华为回应而将部分简报内容提供给该公司代表后，华为在声明中称，公司对该报提到的项目一无所知，并要求所有业务以及合作伙伴遵守可适用的法律和商业道德标准。该报也引述中国驻美大使馆称，针对华为的批评是毫无根据的。

中国公安部、工业和信息化部，以及国务院新闻办公室没有就该报的置评请求做出回应。