中国外交部：立陶宛外交官担忧安全的说法不实

中国外交部发言人汪文斌今天称，所谓立陶宛驻华机构人员担忧自身安全的说法纯属无中生有。

据澎湃新闻报道，汪文斌今天在记者会上说，针对立陶宛违反自身在中立建交公报中所做的政治承诺，公然制造“一中一台”的错误行径，中方已宣布将两国外交关系降为代办级，并正式召会立方，决定将中国驻立外交机构更名为中国驻立陶宛共和国代办处，要求立方相应更改驻华外交机构称谓。

汪文斌指出，所谓立陶宛驻华机构人员担忧自身安全，以及中国政府禁止中方雇员为立驻华代办处工作的说法纯属无中生有。中方一贯高度重视保障外国驻华外交机构馆舍和人员安全，保障包括立方在内的各国驻华外交机构正常开展工作，立方也从未向中方提及自身安全有什么问题。

汪文斌强调，中立关系受损的是非曲直是十分清楚的，如果立方不正视现实，不反思和纠正错误，反而推卸自身责任，只会给两国关系带来更大冲击，使两国人民感情受到更多伤害，最终受损的还是立方自己。中国敦促立方切实遵守国际关系基本准则，认真履行自己所做的承诺，尽快纠正损害中国主权和核心利益的错误行为。

路透社此前引述外交消息人士报道称，立陶宛驻华外交代表团已在15日离开中国。

消息人士还称，立陶宛外交人员存在“安全担忧”，并将他们的离开描述为对“恐吓”的回应。