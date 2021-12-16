王毅吁所罗门警惕少数国家打人权旗号干涉他国内政

中国外长王毅今天（16日）与所罗门群岛外长马内莱（Jeremiah Manele）通电话时，提醒所罗门警惕少数国家秉持冷战思维、动辄打着人权旗号干涉他国内政的图谋。

据中国外交部官网发布，王毅说，前不久所国首都发生严重骚乱，当地民众与中国侨胞的安全和生活受到冲击。中国向所国政府和人民表示深切同情和诚挚慰问，对一切暴力行径表示强烈谴责。中国同所国政府和人民坚定地站在一起，坚定支持所国政府维护国内稳定的努力，坚定维护中所关系和在所中国公民的正当权益；希望并相信所政府继续采取一切必要措施，依法保护好当地民众及中国公民的安全。

王毅认为，这次骚乱背景复杂，并指一些别有用心的势力趁机抹黑中所关系，试图颠覆中所建交成果，这完全不符合所国人民利益，注定失败，中所关系经受这场考验，比以往任何时候都更加牢固。中国对两国关系前景充满信心，将采取一系列措施支持和帮助所国恢复秩序和重建、实现稳定发展。

王毅也说，中国将继续在国际舞台上坚定维护多边主义，坚定维护发展中国家特别是中小国家的合理诉求。

所罗门上个月爆发骚乱，抗议者主要来自该国人口最多的岛屿马莱塔岛（Malaita）。示威者围攻国会大厦，冲击首都唐人街地区的警察和华人店铺并纵火、抢劫，还游行到中国大使馆。总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）指责“大国”煽动反华骚乱。