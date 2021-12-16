中国批美因芬太尼等制裁中企是自己生病让别人吃药

中国批评美国以打击芬太尼等为由，制裁四家中国公司，并指此举是自己生病却让别人吃药。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人汪文斌今天（16日）在例行记者会上说，中国坚决反对美国的做法，强调中国政府始终对毒品问题坚持零容忍态度，严格管制各类麻醉药品、精神药品及其化学前体。

汪文斌说：“这种自己生病却让别人吃药的错误做法没有建设性，只会干扰中美进一步执法合作。”他呼吁美国更多从自身查找芬太尼滥用问题的原因，客观公正评价中国所作的努力，而不是转嫁矛盾归咎别国。

被美国制裁的四家中国为武汉远成共创科技、上海迅精化学（译名，Shanghai Fast-Fine Chemicals）、河北环浩生物科技，以及河北艾豚商贸。此外，美国也打击芬太尼为由，制裁一个名叫叶全发（音译，Chuen Fat Yip）并悬赏500万美元（682万新元），希望能捉拿归案。

美国国务部也针对另外两名中国公民郑福景（译音，Fujing Zheng）和郑广华（译音，Guanghua Zheng）各悬赏500万美元。据美国之音报道，两人被控多项制造和分发乙酰芬太尼等违禁药品的罪名，今年8月被美国财政部认定为“重要外国麻醉品贩运者”。